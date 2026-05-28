Street Fighter 6 завершает третий год поддержки - Ингрид возвращается, а аватары получают собственный аркадный режим

Street Fighter 6 получила крупное обновление, которое одновременно добавляет нового бойца и подводит черту под третьим годом поддержки игры. Главной звездой патча стала Ингрид — один из самых необычных и редких персонажей в истории серии, впервые появившийся ещё в Capcom Fighting Evolution и позже засветившийся в Street Fighter Alpha 3 MAX.

Теперь Ингрид доступна во всех ключевых режимах Street Fighter 6 — Fighting Ground, World Tour и Battle Hub. Её стиль боя построен вокруг контроля дистанции, энергетических снарядов и плавных «танцевальных» движений. На фоне более агрессивных бойцов ростера она выглядит почти как персонаж из другой эпохи файтингов Capcom — и именно этим цепляет.

Но куда интереснее то, что Capcom продолжает постепенно превращать систему аватаров из побочного развлечения в полноценную часть игры. Обновление добавляет режимы Random Avatar Match и Avatar Arcade. Первый предлагает PvP-сражения со стандартизированными характеристиками для честного баланса, а второй делает ставку на PvE и обучение новым техникам через битвы с мастерами.

Avatar Arcade выглядит особенно любопытно. По сути, это попытка объединить кастомизацию персонажа, элементы прокачки и ностальгию по старым частям Street Fighter. Игроки смогут открывать финалы предыдущих игр серии и переносить заработанные награды в Battle Hub. Для франшизы, которая десятилетиями держалась почти исключительно на классическом versus-геймплее, это довольно заметный сдвиг в сторону более «живого» сервиса.

Вместе с Ингрид Capcom также выпустила новые костюмы для неё, Сагата, Си Вайпер и Алекса, а всем бойцам бесплатно раздали наборы Sporty DriveTech. Судя по масштабу обновления, разработчики явно стараются удерживать Street Fighter 6 в центре внимания даже спустя годы после релиза — и пока у них это получается заметно лучше, чем у многих современных файтингов-сервисов.