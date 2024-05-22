Свежее обновление для Street Fighter 6 добавляет DLC-бойца Акуму и вносит различные правки

Street Fighter 6 появился на рынке почти год назад, и сегодня файтинг получил одно из самых крупных обновлений с момента своего релиза. Capcom также выпустила геймплейный трейлер, демонстрирующий нового DLC-бойца Акуму в действии.
Как и было подтверждено ранее, многие бойцы в игре получат балансные правки, а их приемы пополнятся совершенно новыми возможностями, которые появятся во втором сезоне SF6.
Кроме того, будут скорректированы такие механики, как Drive Reversal и Drive Parry, а также добавлены некоторые новые функции, такие как настройка BGM персонажей и внутриигровой музыкальный магазин.
С полным списком изменений и улучшений вы можете ознакомиться здесь.
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