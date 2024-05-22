ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 477 оценок

Свежее обновление для Street Fighter 6 добавляет DLC-бойца Акуму и вносит различные правки

butcher69
Новости

Street Fighter 6 появился на рынке почти год назад, и сегодня файтинг получил одно из самых крупных обновлений с момента своего релиза. Capcom также выпустила геймплейный трейлер, демонстрирующий нового DLC-бойца Акуму в действии.

Как и было подтверждено ранее, многие бойцы в игре получат балансные правки, а их приемы пополнятся совершенно новыми возможностями, которые появятся во втором сезоне SF6.

Кроме того, будут скорректированы такие механики, как Drive Reversal и Drive Parry, а также добавлены некоторые новые функции, такие как настройка BGM персонажей и внутриигровой музыкальный магазин.

С полным списком изменений и улучшений вы можете ознакомиться здесь.

2
1
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 1
Ваш комментарий