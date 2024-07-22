Терри Богард из франшизы Fatal Fury стал героем нового трейлера Street Fighter 6

Компания Capcom опубликовала новый трейлер для Street Fighter 6, представляющий DLC-персонажа Терри Богарда перед его появлением осенью 2024 года. Терри, пришедший из франшизы Fatal Fury, представлен в виде тизера, а реальный геймплей или другие кадры не показаны.

В Street Fighter 6 игроки смогут исследовать различные регионы по всему миру и получать специальные движения от многочисленных мастеров, которые можно смешивать и сочетать. В игре также есть режим Master Assist, позволяющий игрокам вызывать таких мастеров, как Рю, чтобы они помогали им в бою.

Кроме того, карате, разбивание бутылок, итальянская кухня и парирование баскетбольных мячей - вот некоторые из мини-игр, в которых игроки смогут заработать валюту, на которую можно купить внутриигровую еду, одежду и многое другое.

Сражения на улицах города происходят одним нажатием кнопки. В бою используется классический шестикнопочный стиль управления, но также добавлен новый современный четырехкнопочный стиль управления с тремя видами атак и специальными приемами, выполняемыми одним нажатием кнопки.

Street Fighter 6 уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC.