Тифа врывается в Street Fighter 6: Capcom смешивает Final Fantasy и новых бойцов в новом трейлере

На Summer Game Fest Capcom показала трейлер персонажей 4-го года для Street Fighter 6, и главным сюрпризом стало появление Тифы из Final Fantasy. Такой кроссовер выглядит довольно смело даже по меркам серии, которая уже добавляла гостей вроде Терри и Май, но здесь ставка явно выше — персонаж культовой JRPG в файтинге Capcom ощущается как шаг в сторону более агрессивной «фан-сборки» ростера.

Помимо Тифы, в игру добавят трёх оригинальных бойцов — Ясмин, Арджуна и Боша. И вот здесь уже видно, что Capcom старается удержать баланс: громкие кроссоверы для хайпа и одновременно новые лица для развития собственной вселенной. На практике это может оказаться удачным решением, потому что чисто гостевые составы часто быстро теряют идентичность.

Интересно и то, что Street Fighter 6 после выхода Ингрид в третьем году продолжает набирать обороты — персонаж, судя по реакции сообщества, действительно оживил игру. На этом фоне новый сезон выглядит как попытка Capcom удержать импульс и не дать файтингу «остыть» между крупными обновлениями.

Тифа, безусловно, перетягивает внимание на себя, и это немного затмевает оригинальных новичков. Но именно такая смесь узнаваемых и новых персонажей сейчас выглядит как самая рабочая стратегия для долгоживущих сервисных файтингов. Capcom, похоже, делает ставку на максимальный охват аудитории — и, судя по реакции на Summer Game Fest, ставка уже начала играть.