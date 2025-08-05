Трейлер купальников для персонажей Street Fighter 6

Чтобы создать летнее настроение, компания Capcom выпустила геймплейный трейлер пляжных костюмов Outfit 4 для семи персонажей Street Fighter 6: Кэмми, Люка, Чун-Ли, Манон, Джейми, Кимберли и A.K.I. Их можно будет приобрести начиная с 5 августа.

Сегодня игроки также могут испытать на прочность Сагата, Императора муай-тай. В игре Сагат появится в новом костюме Outfit 1, а также в классическом Outfit 2, вдохновленном версией из Street Fighter 2.

Пропуск Year 3 Character Pass и Year 3 Ultimate Pass, включающие Сагата, Си Вайпер, Алекса (запланирован на начало осени 2026 года) и энергичную Ингрид (конец осени 2026 года), уже доступны для покупки на PS5, PS4, Xbox Series X|S и PC.