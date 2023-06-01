В новом трейлере Street Fighter 6 показали альтернативные наряды для бойцов ©

Ранее мы уже получали информацию о том, что в Street Fighter 6 будут представлены альтернативные наряды, но теперь мы точно знаем, какими они будут. В новом трейлере показаны альтернативные наряды для каждого персонажа, который представляет собой классический облик бойцов из предыдущих игр серии Street Fighter.

Разблокировать новую экипировку для всех 18 бойцов можно будет либо в режиме World Tour, либо путем их приобретения за внутриигровую валюту (Fighter Coins).

В большинстве представленных нарядов можно заметить такие классические элементы, как оригинальное белое карате-ги Рю с красной повязкой на голове и узнаваемое ярко-красное карате-ги Кена. Но самым ярким нарядом, который показан в ролике, был наряд Камми в ее легендарном, хотя и очень откровенном зеленом комбинезоне, который еще сильнее разожжет интерес фанатов к игре.

Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC.