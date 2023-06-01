В новом трейлере Street Fighter 6 показали альтернативные наряды для бойцов

Ранее мы уже получали информацию о том, что в Street Fighter 6 будут представлены альтернативные наряды, но теперь мы точно знаем, какими они будут. В новом трейлере показаны альтернативные наряды для каждого персонажа, который представляет собой классический облик бойцов из предыдущих игр серии Street Fighter.
Разблокировать новую экипировку для всех 18 бойцов можно будет либо в режиме World Tour, либо путем их приобретения за внутриигровую валюту (Fighter Coins).
В большинстве представленных нарядов можно заметить такие классические элементы, как оригинальное белое карате-ги Рю с красной повязкой на голове и узнаваемое ярко-красное карате-ги Кена. Но самым ярким нарядом, который показан в ролике, был наряд Камми в ее легендарном, хотя и очень откровенном зеленом комбинезоне, который еще сильнее разожжет интерес фанатов к игре.
Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC.
Не знаю, кто там сидит в дизайнерах у Сарсом, но храни их тот, в кого они там верят.
ААА-компания, выпустившая ААА-игру с оценками под 10ку, но при этом сохранившая красивые дизайны женских персонажей - звучит как что-то нереализуемое в 2023 году.
Но Сарсом не подводит, огромное им спасибо.
Они не просто сохранили, они улучшили их, персонажи просто шикарно прорисованы, может разве Гайл не такой брутальный.
как там фемки и другие представители ущербных? на низком старте к выходу игры или уже воюют в твиттере за разнообразное уродливое бодипозитивное будущее?
Чую, как бы не подняли вой, но в пятёрке там был проблемный выпуск, и ещё каколды из организаторов турниров возмущались. Надеюсь сейчас им будет на то всё пофигу.
Турниры по стрит файтеру сейчас монополизируют капком, поэтому сами деллаем сами правила вводим.
Толстяки тоже есть в игре)
не важно что там есть толстяки,важно что недолжно быть симпотных барышень.
кстати 1-й стрит файтер вышел в 1987-м году.
Детализация костюмов хороша, жаль, что на старте опять вышла лишь часть игры, а потом опять докупать, для других своих проектов Capcom так не поступает, MH получает обычно один платный DLC и он как правильно огромный, RE поменьше, но и цена соответствующая, на V можно было свыше 10к выкинуть, если брать Steam версию.
P.S. Интересно, кепку у Камми опять нельзя снять?