В новом трейлере Street Fighter 6 разобрали приемы и механики Мэй Ширануи

Мэй Ширануи присоединится к составу Street Fighter 6 уже 5 февраля, а пока Capcom выпустила подробное руководство по её приемам и механикам. В новом видео рассказывается о её игровом стиле и стратегиях, которые можно использовать в бою.

Мэй – это быстрый персонаж, обладающий высокой мобильностью и опасными снарядами. Её основная атака – Kachousen, в которой она бросает бумажный веер, позволяющий сокращать дистанцию с помощью Drive Rush. Удержание кнопки усиливает атаку, превращая её в многоударную комбинацию, а Overdrive-версия сразу активирует этот эффект.

Hissatsu Shinobu Bachi лучше всего работает в комбо или внезапных атаках. Hishou Ryuuenjin — мощный анти-эйр, а Musasabi no Mai – сильная пикирующая атака, OD-версия которой может переходить в продолжение комбо.

После выхода Маи в Year 2 Character Pass останется лишь один DLC-боец – Елена из Street Fighter 3: New Generation, которая дебютирует этой весной.