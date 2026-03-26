В профессиональном турнире по Street Fighter 6 призом стал... тонометр

Игровая индустрии Азии не перестаёт удивлять. Недавний громкий успех 91-летнего поклонника Resident Evil и турниры по Tekken 8 среди пенсионеров закрепили там полноценный тренд на геймеров почтенного возраста. Однако, там также помнят и о банальной заботе про людей преклонного возраста, поэтому новый турнир по Street Fighter 6 подарит всем тонометр...

На днях в сети состоялся анонс онлайн-турнира по Street Fighter 6 — Legacy Cup. Главное правило: всем участникам должно быть строго больше 40 лет. Изначально организаторы планировали ограничить сетку скромными 128 участниками. Однако слоты разлетелись за полдня, лимит увеличили до 256, но и этого оказалось недостаточно. На данный момент планка повышена до 512 мест, а регистрация все еще идет.

И да, самое необычное в этом событии — призовой фонд. В отличие от привычных мониторов и чек-листов на тысячи долларов, спонсоры турнира делают акцент на здоровье игроков «в самом расцвете сил». Игроки поборются за наборы замороженного питания для поддержания режима, средства по уходу за полостью рта и качественные витамины D. Самый престижный, MVP-игрок турнира получит не золотой кубок, а высокотехнологичный электронный тонометр для контроля артериального давления.

Мы спланировали этот турнир из уважения к тем, кто продолжает играть в файтинги, и с желанием распространить немного больше заботы о здоровье начиная с нашего 40-летнего возраста.

— объяснил свою идею организатор.

Турнир стартует 25 апреля 2026 года и будет транслироваться онлайн. Изюминкой трансляции станут профессиональные «медицинские комментарии» от доктора, который во время перерывов между яростными цифровыми боями будет анализировать состояние игроков с точки зрения физиологии и напряжения нервной системы.