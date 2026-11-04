В Street Fighter 6 добавили зимний боевой пропуск с наградами

Capcom представила Winter Pocket Present — новый боевой пропуск для Street Fighter 6 с праздничными наградами и тематическими предметами. Он станет доступен 4 ноября 2026 года и предложит косметические дополнения, новые иллюстрации и возможность сыграть в классический файтинг Super Gem Fighter Mini Mix, также известный как Pocket Fighter.

Среди премиальных наград — новые EX-расцветки для Люка и Джейми: EX4 для второго костюма первого бойца и EX2 для первого костюма второго. Также появятся иллюстрации экранов вызова с Кимберли, Ди Джеем и Бланкой, а для онлайн-поединков подготовят эффект с праздничными воздушными шарами.

Дополнительно игроки смогут получить экипировку для аватаров в стиле костюма Санта-Клауса, новые эмоции, музыкальные композиции, титулы и наклейки.

Street Fighter 6 доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Новый пропуск будет распространяться на всех этих платформах.