В Street Fighter 6 есть забавный диалог с Чунь Ли о ее массивных бедрах ©





Одним из главных новых дополнений к Street Fighter 6 является режим World Tour, специальный однопользовательский режим, в котором вы можете создать своего персонажа и взаимодействовать с остальными персонажами. Как и следовало ожидать от Capcom, в игре много пасхалок, отсылок и забавных взаимодействий персонажей.

Одно из взаимодействий, которое, похоже, особенно сильно откликнулось в сердцах фанатов Street Fighter, связано с Чунь Ли. Чунь Ли - второй мастер, которого вы можете открыть в игре, что дает вам доступ к ее боевому стилю и некоторым ее приемам. Использование этих приемов повышает ваши отношения с ней, что приводит к некоторым интересным разговорам.



Как отметил один пользователь на сабреддите Street Fighter, в одном из разговоров, которые игроки могут вести с Чунь Ли, упоминаются ее всеми известные массивные бедра, что показывает, что Capcom хорошо понимает, почему некоторые фанаты так любят этого персонажа.



При разговоре с Чунь Ли она иногда говорит: "Ты смотрел на мои ноги, не так ли?", затем спрашивает, что привлекло ваше внимание. Игрок может либо ответить, что они вдохновляют, либо быть более честным и сказать: "Они очень... толстые". Если ответить так, Чунь Ли громко вздохнет и скажет: "Если ты хочешь знать, почему они "толстые", я буду рада учить тебя - пока ты не взмолишь о пощаде".

К счастью, это не приводит к драке, как некоторые разговоры с мастерами в World Tour, так как Чунь Ли быстро успокоится и скажет игроку, что нужно что-то донести до его "толстого черепа". Чунь Ли расскажет, что считает свои ноги источником силы своих ударов, предметом своей гордости и "безошибочной торговой маркой".



Это, кстати, не первый раз, когда Чунь Ли прямо признает размер своих ног в игре - как минимум второй раз. Если вы играли за нее в Tatsunoko vs Capcom: Ultimate All Stars, Чунь Ли иногда говорила в качестве победной цитаты: "После боя с тобой я не могу не задуматься... действительно ли мои бедра такие толстые?". По крайней мере, в Street Fighter 6 она смирилась и стала гордиться этим.