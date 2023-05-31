В Японии установили бронзовую статую легендарного бойца из Street Fighter 6 ©

Capcom решила действительно грандиозным способом отметить релиз Street Fighter 6. Прямо перед выходом новой части игры компания установила бронзовую статую в одном из городов Японии, которая посвящена одному из самых легендарных бойцов серии Street Fighter. Таким образом Capcom хотели отметить релиз Street Fighter 6 и подчеркнуть японские корни создателей игры.

Статуя была установлена в городе Касихара в префектуре Нара. Место было выбрано совсем не случайно, Касихара является родным городом основателя Capcom, поэтому компания уже много лет занимается его развитием и интегрирует в него собственные проекты. В честь выхода Street Fighter 6 они решили установить детализированную скульптуру Рю, который является главным персонажем и лицом всей серии. Его статуя была установлена в историческом центре города возле одного из филиалов Capcom.

Вместе с открытием статуи Capcom также организовала целую выставку, посвященную Street Fighter. Посетителям покажут историю становления файтинга и поделятся эксклюзивными подробностями разработчики новой игры.

К сожалению, это все будет происходить только в Японии, а фанатам со всего мира придётся потерпеть еще несколько дней. Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.