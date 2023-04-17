Вероятно, игроки Street Fighter 6 смогут экономить память, загружая только нужные режимы ©

Стало известно, что грядущий культовый файтинг Street Fighter 6 будет разделен на несколько вариантов загрузки, дабы сэкономить память на устройстве пользователей. Теперь, к примеру, мы сможем загрузить сюжетный режим, а после его прохождения просто удалить, оставив доступ исключительно к онлайн состязаниям.

Подобные предположения появились у игрового сообщества после увиденной страницы Street Fighter 6 в Microsoft Store, так как там мы можем обратить внимание на следующий список содержимого во всех изданиях: полная игра, сюжетный режим World Tour и отдельно Fighting Ground.

Напомним, что официальный релиз Street Fighter 6 запланирован на 2 июня 2023 года для ПК в Steam и консолях PlayStation 4 и 5, а также на Xbox Series X|S.