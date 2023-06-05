Владельцы премиальных изданий Street Fighter 6 не могут получить свои бонусы, но игроки нашли решение ©

Пока большинство геймеров уже несколько дней участвует в динамичных схватках Street Fighter 6, а разработчики праздную успешный выход файтинга, довольно большая часть пользователей стокнулась с неприятностями. Как оказалось, владельцы премиальных изданий до сих пор не могут получить свои бонусы, включая косметические предметы и внутриигровые наборы. Разработчики из Capcom официально не комментировали ситуацию, но игроки сами нашли рабочий фикс.

Как сообщается, проблема возникает Deluxe и Ultimate изданиями Street Fighter 6 на PS5. Согласно сообщениям от игроков на профильных форумах, они не получили никаких наград за покупку дорогой версии файтинга, а некоторым так и во все не дает запустить игру.

Если у вас возникла аналогичная проблема, игроки предлагают восстановить лицензии в ваших профилях PSN, проделав следующие манипуляции:

Включите PS5 и войдите в свою учетную запись.

Загрузите «PS App» на мобильное устройство (если вы еще этого не сделали)

Откройте приложение и войдите в свою учетную запись PSN.

В главном окне нажмите кнопку «Игровая библиотека» внизу, а затем выберите значок SF6.

В представлении Street Fighter 6 должна быть кнопка «PS5 | Street Fighter 6 >» — нажмите эту кнопку.

Вы должны увидеть несколько версий Street Fighter 6. Прокрутите вниз до издания Deluxe/Ultimate (должно быть указано «Куплено») и выберите эту версию.

Выбрав его, нажмите кнопку «Играть на консоли».

Похоже, что метод оказался действительно рабочим, но он не решает проблема для всех. Некоторые пользователи продолжают жаловаться, что контент из премиальных изданий файтинга остается заблокированным несмотря на все проделанные действия. Пока игрокам остается ждать возможных патчей и заявлений от разработчиков.