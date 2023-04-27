Вышли персональные трейлеры для Зангиева и Манон из Street Fighter 6 ©

Capcom продолжает знакомить геймеров с внушительным ростером играбельных персонажей в Street Fighter 6. На этот раз компания опубликовала несколько коротких трейлеров, которые посвятила мощному борцу Зангиеву и обаятельной Манон. Новые ролики позволяют увидеть все ключевые приемы двух бойцов и узнать об их интересных предпочтениях.

Внушительных размеров борец по прозвищу Красный Циклон, также известный как Зангиев посвятил себя физическому совершенствованию и обучению новых учеников. Каждый его удар обладает сокрушительной силой, а приемы могут сломать даже самого крепкого оппонента. Зангиев ненавидит Хадукены и прочее приемы, но обожает мужскую борьбу.

Манон является самой настоящей супермоделью Франции и по совместительству чемпионкой мира по дзюдо. Ей нет равных, как в красоте, так и боевых искусствах, поэтому она вступает в битву, чтобы доказать свое преимущество. Манон обожает цвет золота и любит свою семью, но не станет терпеть хвастунов.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X. Прямо сейчас на всех платформах доступна демоверсия файтинга.