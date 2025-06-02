Ёко Симомура, композитор Street Fighter 2 спустя более чем 30 лет написала новый трек для SF6

Ёко Симомура - японский композитор и музыкант, известна по написанию музыки для видеоигр. В частности, она написала музыку для серии Kingdom Hearts, Super Mario RPG и франшизы Mario & Luigi.

Но больше всего Симомура известна своей работой над саундтреком для файтинга Street Fighter 2. И так случилось, что спустя 34 года после релиза второй части серии композитор возвращается с неизданным треком для Street Fighter 6. Композиция Edge of Triumph появится 5 июня в крупном обновлении для 6-й части игры.

В этом патче также появится Елена в качестве играбельного персонажа и будет переработан баланс.