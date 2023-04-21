Задержка ввода Street Fighter 6 на PlayStation может составлять менее 3 кадров; Режим обучения обнаружен в демоверсии ©

Street Fighter 6, новая игра в серии, которая выйдет чуть более чем через месяц на ПК и консолях по всему миру, обещает стать одним из самых отзывчивых современных файтингов с одной из самых низких задержек ввода за последние годы.

После запуска игровой демоверсии на PlayStation 5 и PlayStation 4 @kimagreGaming провел небольшое тестирование задержки ввода, подчеркнув, что без уменьшения задержки ввода задержка составляет менее 5 кадров, как и в Street Fighter V после нескольких обновлений. Однако все становится интереснее с уменьшением задержки ввода, которое по существу отключает вертикальную синхронизацию, с задержкой ввода около 3 кадров на PlayStation 5 и менее 2,7 кадров на PlayStation 4. В режиме 120 Гц на PlayStation 5 задержка ввода составляет менее 2 кадров. Кроме того, все эти значения не зависят от разрешения.

Вышеупомянутая игровая демоверсия Street Fighter 6 дает небольшой первый опыт одиночной игры, позволяя игрокам опробовать режим World Tour и некоторые режимы Fighting Ground, такие как Versus Mode и руководства по персонажам. Тренировочный режим, к сожалению, недоступен в демо-версии, но доступ к нему все же возможен с ограниченной функциональностью с помощью простого обходного пути. В режиме «Руководство по персонажам» любое руководство, включающее выполнение специального движения, позволяет игрокам практиковаться в его использовании, нажимая сенсорную панель во время демонстрации. Сделав это в суперруководстве уровня 3, можно получить доступ к тренировочному режиму, хотя и с ограниченной функциональностью по сравнению с финальной игрой.

Street Fighter 6 выходит 2 июня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S.