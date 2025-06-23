Журналисты раскрыли имя актрисы, которая сыграет Чунь-Ли в экранизации Street Fighter

В начале этого года стало известно о переносе экранизации культовой серии файтингов Street Fighter, которую готовят студия Legendary совместно с Sony Pictures. Хотя причины отмены даты премьеры официально не уточнялись, работа над проектом, судя по всему, не остановилась — в последние недели в сети всё чаще появляется новая информация о составе актёров. Сегодня один из главных вопросов, волновавших поклонников, получил ответ: журналисты сообщили, кто исполнит роль Чунь-Ли.

Как сообщает издание Deadline, ключевую женскую роль в фильме сыграет Калина Лян — актриса, известная по сверхъестественному триллеру "Присутствие" режиссёра Стивена Содерберга. Представители студии отказались комментировать новость, но источники утверждают, что актриса уже присоединилась к съёмочному процессу. Чунь-Ли впервые появилась во Street Fighter II в 1991 году и с тех пор остаётся одной из самых узнаваемых и популярных героинь всей франшизы. По сюжету она — агент Интерпола и мастер боевых искусств, посвятившая свою жизнь борьбе с преступной организацией Шадалу.

Также в актерский состав экранизации входят Эндрю Кодзи, Джейсон Момоа, Ноа Сентинео, Роман Рейнс и Орвилл Пек, а режиссёром выступает Китао Сакурай. Подробности сюжета фильма всё ещё держатся в секрете, но очевидно, что авторы делают ставку на насыщенный каст и харизматичных героев.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что роль злодея Байсона исполнит Уолтон Гоггинс, звезда сериала Fallout. Об этом сообщил проверенный инсайдер Джефф Снайдер — подробности в отдельной новости:

Если учесть, что первоначально релиз планировался на 2026 год, а кастинг уже завершён, есть основания предполагать, что съёмки начнутся в ближайшие месяцы, а сам фильм может увидеть свет в 2027.