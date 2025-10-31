Аркадная гонка 90-х возвращается: Street Racer Collection выйдет 27 ноября

Издательство QUByte Interactive объявило, что легендарная аркадная гонка Street Racer возвращается — сборник Street Racer Collection выйдет 27 ноября на PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam). В коллекцию войдут версии оригинальной игры 1994 года для SNES, Mega Drive, MS-DOS и Game Boy, что делает её настоящим подарком для фанатов ретро.

Street Racer прославилась уникальным сочетанием гонок и файтинга — игроки не просто мчатся по трассе, но и активно атакуют соперников, выбивая их с дороги. Геймплей наполняют хаос, юмор и драйв, а разнообразие трасс — от Маунт-Рашмора до Трансильвании — добавляет шарма и безумия.

Коллекция предлагает четыре режима: тренировку, поединок, чемпионат и «схватку» — где игроки выбивают друг друга с арены. Есть и безумный футбольный режим, в котором гонщики играют в мяч на скоростях, доступный в консольных версиях. Всего в сборнике — до 27 трасс, восемь персонажей с уникальными атаками и локальный мультиплеер до четырёх игроков.

Street Racer Collection сохраняет оригинальный стиль и дух 90-х, предлагая при этом возможность вновь пережить ту самую аркадную энергию на современных платформах. Для старых фанатов — это возвращение в юность, для новичков — знакомство с одной из самых безбашенных классических гонок всех времён.