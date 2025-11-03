Моддер "починил солнце": в Street Racing Syndicate исправили 20-летний баг

Спустя два десятилетия после выхода Street Racing Syndicate на PC энтузиаст под ником Radzerg наконец-то устранил один из самых абсурдных и раздражающих багов — ослепляющее солнце, превращавшее дневные гонки в настоящий испытание для глаз.

Игра вышла на ПК в 2005 году, через год после консольных релизов, и быстро обрела культовый статус среди любителей уличных гонок начала 2000-х. Несмотря на то, что SRS не могла потягаться с грандами вроде Need for Speed Underground или Burnout 2, её ценили за проработанную кастомизацию, свободные заезды по Лос-Анджелесу, Филадельфии и Майами, а также за динамичные погони с полицией.

Однако одно визуальное недоразумение преследовало игроков годами — слишком яркое солнце, будто прожигающее монитор. Пользователи форумов Steam годами иронизировали над проблемой: «КАК УБРАТЬ СОЛНЦЕ? ЛОЛ» или «Похоже, разработчики никогда не слышали о солнцезащитных очках».

Теперь же Radzerg торжественно заявил: «Я починил солнце». Его патч, доступный вот здесь, предлагает три режима на выбор: снижение бликов до 60%, до 30% или полное отключение с удалением текстуры светила.

Таким образом, спустя двадцать лет после релиза, солнце наконец перестало мешать наслаждаться скоростью и неоновыми отблесками асфальта.