От нищего до правителя: Streets of Fortuna предлагает уникальный путь в античном городе

Студия Kitfox Games представила новый трейлер своей амбициозной игры Streets of Fortuna и раскрыла подробности о закрытом альфа-тесте, запланированном на 2026 год. Проект позиционируется как «мегасимуляция» выживания в мире, вдохновлённом древним Константинополем, где каждый день — борьба за существование и власть.

Игра предлагает погрузиться в жизнь жителя процедурно генерируемого города Фортуна, населённого тысячей NPC. Каждый проход уникален: игрокам предстоит освоить сложные системы черт характера, отношений, имущества и распорядков, чтобы пройти путь от нищего до влиятельного горожанина. Консультантом по дизайну выступил Тарн Адамс, соавтор культовой Dwarf Fortress, что даёт основания ожидать глубину и сложность игровых систем.

В Streets of Fortuna способы достижения цели разнообразны. Игроки могут выбирать путь вора и мошенника, честного предпринимателя или даже основателя собственной религии. Трейлер демонстрирует жизнь города во всём её разнообразии: уличные торговцы, гражданские ритуалы, дворцовые интриги и повседневную борьбу за ресурсы.

Разработчики делают акцент на песочном подходе, где решения игрока влияют на мир и судьбу города. Каждый выбор формирует уникальный опыт и последствия, создавая атмосферу живого, дышащего города.

Закрытый альфа-тест Streets of Fortuna намечен на 2026 год, а игру уже можно добавить в список желаемого на Steam, чтобы не пропустить возможность первыми испытать глубокую симуляцию античной жизни.