Streets of Rage снова в деле: фильм по культовому beat 'em up наконец собрал ключевую команду

Экранизация Streets of Rage, долго буксовавшая в производственном аду, наконец сдвинулась с мёртвой точки — у проекта появились сценаристы и режиссёр, а значит, фильм по одной из самых знаковых серий SEGA постепенно перестаёт быть просто идеей «на бумаге».

Сценарий доверили Пэту Кейси и Джошу Миллеру — дуэту, который уже работал над успешной киноадаптацией Sonic the Hedgehog. Это важный сигнал: студия явно делает ставку на проверенную формулу адаптации игр, где балансируют между фан-сервисом и массовым кино. Ранее над сценарием работал Дерек Колстад («Джон Уик»), но проект с тех пор заметно сменил курс.

Режиссёром назначен Джеймс Сэмюэл, автор фильма «Чем тяжелее падение». И выбор здесь выглядит любопытным: его стиль известен музыкальной выразительностью и визуальной энергией — что, если подумать, довольно удачно ложится на эстетику Streets of Rage с её культовым электронным саундтреком и уличным экшеном.

Lionsgate и SEGA пока не раскрывают сюжет, но уже сейчас очевидно, что ставка делается на классический дух beat ’em up: узнаваемые персонажи, уличные драки и атмосфера городской анархии. Продюсер Эрин Вестерман отдельно подчеркнула, что проект требует «смелого режиссёрского взгляда», и похоже, студия действительно пытается уйти от шаблонных игровых экранизаций прошлого.

Всё это пока звучит обнадёживающе, но осторожный скепсис всё равно остаётся: у Streets of Rage слишком яркое наследие, чтобы его можно было просто «пересобрать» без риска потерять ту самую аркадную энергию. Теперь главный вопрос — удастся ли фильму поймать ритм оригинала или он останется просто ещё одной адаптацией с громким названием.