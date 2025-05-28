Новый трейлер Streets of Rogue 2 показывает цифровой беспредел в открытом мире

Разработчик Мэтт Дабровски и издатель tinyBuild представили свежий трейлер Streets of Rogue 2 под названием Paradise. Он ещё раз доказывает: в этой игре возможно всё — и даже больше.

Streets of Rogue 2 — это экшен с открытым миром, где правят хаос, юмор и свобода выбора. Случайно генерируемый мир с городами, лесами, островами и даже аванпостами каннибалов служит фоном для безумных приключений, в которых игрок сам решает, кем стать: спасителем, революционером или просто лукавым фермером с армией горилл.

Игра вдохновлена Skyrim, GTA, Valheim, Stardew Valley и Deus Ex, сочетая элементы выживания, крафта и ролевой свободы. В этом цифровом песочном раю можно взламывать компьютеры, выращивать морковь, строить базы, воровать, разрушать — или наоборот, действовать по совести.

Среди особенностей: десятки классов (от хакера до вампира), бешеный набор предметов, включая термолучи и банановую кожуру, поддержка кооператива, кастомизация мира и транспорта, умный ИИ и почти безграничная реиграбельность.