Песочница Streets of Rogue 2 выйдет 14 августа

При обсуждении игр в жанре «песочницы» с обширной сюжетной генерацией обычно упоминают Dwarf Fortress и Rimworld. Однако серия Streets of Rogue тоже достойна внимания. Ее сиквел, Streets of Rogue 2, выходит 14 августа на PC через ранний доступ Steam, а новый трейлер уже доступен благодаря PC Gaming Show.

В центре сюжета - борьба с коррумпированным президентом, и у вас есть полная свобода действий. Вы можете устроить пандемию зомби, построить бизнес-империю или даже привлечь на помощь вампиров. А если вам просто хочется расслабиться и жить в этом мире, и это возможно.

В игре представлены десятки классов и уникальных персонажей с различными характеристиками, оружием и даже транспортными средствами. Именно в этой изобретательности и захватывающем геймплее симулятора заключается вся привлекательность.

Карты в 10 000 раз больше, чем в первой игре, с полностью разрушаемым окружением, городами, пещерами, островами и прочим. Streets of Rogue 2 обещает еще более обширный опыт.