Ролевая игра-песочница Streets of Rogue 2 выйдет в раннем доступе Steam 22 октября

Издатель инди-игр tinyBuild из Белвью (Вашингтон, США) и разработчик инди-игр Matt Dabrowski из Лос-Анджелеса сегодня объявили, что их ретро-RPG-песочница Streets of Rogue 2 теперь выйдет на ПК в раннем доступе Steam 22 октября 2024 г. Предыдущая дата выпуска была 16 августа 2024 г.

Разработчик Matt Dabrowski и tinyBuild стремятся предоставить наилучшие возможные впечатления. Новое окно запуска Streets of Rogue 2 в раннем доступе дает команде дополнительное время для дальнейшей доработки игры. Игроки могут рассчитывать на более плавный игровой процесс и бесперебойную связь при игре с друзьями в открытом мире.

Отправляйтесь в бесконечную экспедицию, где погружение и песочница сливаются в одну безумную поездку. Устройте ад с помощью странного арсенала оружия, постепенно усиливая хаос. Швыряйте банановую кожуру, обрушивайте шквал пуль из пистолетов и пулеметов или поджигайте мир с помощью дымящихся огнеметов.

Выбирайте из десятков различных классов персонажей, которые дают свободу свергнуть коррумпированное правительство так, как вы считаете нужным. Нанимайте жадных до денег мошенников, чтобы они выполняли грязную работу, вызывайте кровожадное вторжение зомби или игнорируйте квест и отдыхайте на пляже, ловя волны.