Выход Streets of Rogue 2 вновь отложен, но игроков ждет демоверсия

Разработчик Мэтт Дабровски анонсировал бесплатную демоверсию игры Streets of Rogue 2 на ПК в рамках фестиваля Steam "Играм быть", однако запуск игры в раннем доступе снова отложен. Первоначально выход был запланирован на 22 октября, но теперь дата переноса неизвестна — релиз состоится «в ближайшем будущем».

В своем сообщении в Steam Дабровски подчеркнул, что не хочет заставлять фанатов долго ждать, и точная дата будет объявлена позже, когда станет определенной. Причины задержки связаны с масштабом игры и тем, что он единственный разработчик проекта. Несмотря на то, что в июле казалось, что релиз в октябре вполне реален, Мэтт признался, что игре нужно больше времени на доработку. Он выразил сожаление о переносе и пообещал не объявлять новых дат, пока они не станут окончательными.

Тем не менее, Дабровски отметил, что проект близок к завершению, так как фундамент игры уже крепок. Что касается ранее запланированного плейтеста, то текущая демоверсия его заменяет и включает весь запланированный контент. Однако, как это часто бывает с альфа-версиями, некоторые материалы могут не попасть в окончательный релиз.

Действие демоверсии разворачивается на острове, где игрокам предстоит либо уничтожить мэра, либо завоевать его расположение. Мир игры генерируется случайным образом, как и в первой части, однако некоторые характеристики островов остаются неизменными. Поддержка контроллеров пока не реализована, но разработчик пообещал добавить её в будущем.