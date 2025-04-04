Радиоактивные медведи, лоси и крепости: шведская студия 5 Fortress зовёт всех желающих на бета-тест Striden

Шведская студия 5 Fortress готовится к новым бета-тестам своей странноватой шутер-выживалки Striden. И если вы всегда мечтали построить крепость, а потом поуправлять радиоактивным медведем или «танколосем» — что ж, теперь у вас будет такая возможность.

Лось

Бета-уикенды пройдут в два захода: сначала с 4 по 6 апреля, а потом, после того как разработчики подлатают главные баги, ещё раз с 11 по 13 апреля. Записаться можно в Steam на странице игры.

Что касается геймплея этой игры, то Striden работает по классической схеме экстракшен-шутера: команды из пяти человек пытаются набрать 15 тысяч очков, после чего вызывают вертолёт и покидают карту. Однако в Striden есть свои особенности — во время сражения можно строить крепости для обороны. А ещё, что особенно важно, превращаться в животных благодаря какой-то там скандинавской мифологии.

Дата релиза всё ещё неизвестна, но, судя по активным тестам, игра может выйти уже скоро, возможно и в этом году.