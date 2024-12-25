Шутер про альтернативные 70-е Striden обзавёлся тестовым PvE-режимом для команды из пяти человек

В многопользовательском шутере Striden началось тестирование нового кооперативного режима. Речь идёт о PvE-миссиях, где команде из пяти человек предстоит чинить радио и отбиваться от волн противников.

Сама игра, кстати, переносит нас в альтернативные 70-е годы, где ядерные удары превратили Холодную войну в настоящий конфликт. Действие происходит в Скандинавии, а в основном режиме пять игроков ищут припасы и сражаются с тремя другими командами. Чтобы победить, нужно набрать 15 тысяч очков и вызвать спасательный вертолёт. При этом в игре есть забавные особенности вроде призыва радиоактивного медведя или использования танка-лося.

Что до нового контента — его добавили по просьбам игроков. Разработчики признают, что всё пока на ранней стадии, но хотят дать людям возможность оценить потенциал. В будущем обещают добавить новые миссии, типы врагов и задания на карте.

Тест продлится до 2 января 2025 года, а дата выхода самой игры пока неизвестна.