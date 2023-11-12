Арена-шутер Strike Force Heroes стал доступен в Steam

Олд-скульный арена-шутер Strike Force Heroes от разработчика Sky9 Games и издателя IndieArk вышел в Steam. Игра представляет собой переосмысленную версию популярной флеш-игры 2012 года, созданную с нуля. В ней представлена расширенная кампания с полной озвучкой, анимированными роликами, совершенно новой системой добычи и многопользовательскими онлайн-режимами.

Strike Force Heroes — это аренный 2D-шутер с современной механикой. В игре эпическое повествование сочетается с уникальным сочетанием высококачественного искусства и извращенного чувства юмора. Вы и ваш отряд оказались на загадочно сложном острове после проваленной миссии. И теперь команде предстоит отправиться в путешествие на выживание и найти путь домой.