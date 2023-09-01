Легендарный аркадный шутер с самолетами Strikers 1945: RE получит переиздание с обновленной графикой ©

Com2uS анонсировала Strikers1945: RE, переосмысление аркадного шутера с обновлениями, которые порадуют как новых, так и опытных поклонников. Глобальная предварительная регистрация доступна как в App Store, так и в Google Play Store накануне официального запуска игры в сентябре 2023 года.

Strikers1945: RE переносит на мобильные устройства удовольствие от аркадной игры, а также улучшенную графику, испытания, ежедневные миссии и многое другое. Игроки могут улучшить свои навыки цифрового полета, зарабатывая специальные навыки атаки и поддержки, которые можно использовать на протяжении всей игры, а также улучшенный режим испытаний, который позволяет игрокам разблокировать еще более масштабные сражения. Ежедневные миссии побуждают игроков зарабатывать дополнительные монеты, одновременно усиливая их маневры уклонения, когда они пытаются спрятаться от врага.

Благодаря этому расширенному игровому процессу вы сможете воспользоваться обновленным арсеналом любимых самолетов Strikers 1945 III, пока игроки раскрывают свою заслуженную стратегию, чтобы победить врага. Взлетайте в небо, используя полностью настраиваемые навыки, испытывая ностальгический опыт. Игроки также могут проходить этапы, используя систему повышения уровня, где они могут выбирать свои собственные навыки на основе заработанного опыта, а также стремиться модернизировать свои самолеты и компоненты.

Strikers1945: RE поддерживает портретный режим и обеспечивает большее разнообразие игрового процесса благодаря новым ежедневным миссиям, режиму испытаний, расширению снаряжения, усилению деталей и многому другому. Предварительная регистрация сегодня для Strikers1945: RE на официальном сайте, чтобы разблокировать захватывающие внутриигровые бонусы.