Состоялся полноценный релиз ролевой игры Струны судьбы XI: Волшебный сон

Студия MIRTEK сообщила о выходе из раннего доступа своей классической ролевой игры Струны судьбы XI: Волшебный сон. Проект пробыл в разработке для открытого тестирования 9 месяцев. Дата полноценного выхода пришлась на 24 апреля 2026 года. Игра представляет собой партийную ролевую игру в открытом мире, которая вдохновлена классическими представителями жанра, в частности серией Might and Magic.

Игрокам предстоит взять под управление отряд из 5 героев. Мир игры под названием Литея разделен на различные биомы. Разработчики подготовили более 15 подземелий с загадками и 9 школ магии по 11 заклинаний в каждой. Для экипировки доступно большое количество комплектов брони и оружия. Прохождение основной сюжетной линии займет примерно 20 часов, а полное исследование мира потребует около 100 часов. В сюжетном плане проект рассказывает о столкновении технологичной цивилизации с магической угрозой из космоса. Враждебный объект остановился на расстоянии 1.5 млн километров от планеты за 1000 лет до событий самой игры.

Вместе с полноценным релизом авторы выпустили масштабное обновление версии 1.58. В игру добавили глобальную карту мира и увеличили дальность прорисовки ландшафта. Пользователям стали доступны абсолютно все учителя навыков. Проект перевели на 10 языков, а систему достижений из 66 наград полноценно интегрировали со Steam. Также авторы доработали систему сохранения и переделали расчет характеристик персонажей.

На старте продаж действует скидка 15 процентов, благодаря которой игру можно приобрести за 1020 рублей вместо базовых 1200 рублей. Ознакомительное предложение продлится до 8 мая 2026 года. Для комфортной игры потребуется видеокарта уровня RTX 3060 и 40 гигабайт свободного места на диске.