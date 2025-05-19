ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Струны судьбы XI: Волшебный сон 29.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
1 1 оценка

"Струны судьбы XI: Волшебный сон" - российская RPG в духе Might and Magic уже в раннем доступе

butcher69 butcher69

На платформе VK Play стартовал ранний доступ ролевой игры «Струны судьбы XI: Волшебный сон» — дебютного проекта ставропольской компании «МИРТЕК». Игра вдохновлена классикой жанра: Might and Magic, Wizardry и Legend of Grimrock, а разработана небольшой командой энтузиастов, выросших на олдскульных RPG.

События развернутся на планете Литея, где магия и технологии сосуществуют после катастрофы. Игроку в роли шахтёра из Велландора предстоит собрать отряд, исследовать загадочные сны, разобраться с пробудившимся злом и спасти мир. Уже сейчас в игре — открытый мир 2,5 км², более 100 квестов, 30 видов монстров, 600 NPC с личными историями и система прокачки в духе старой школы.

+ ещё 2 картинки

Игра доступна на русском и английском языках. До 31 мая её можно приобрести за 799 рублей. Летом проект появится и в Steam. По словам руководителя разработки Сергея Федосова, «Струны судьбы» вернут игрокам магию настоящего приключения. В будущем игру ждут два сюжетных дополнения.

26
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
SaDaR

Не ну серьезно? Это прыжок в прошлое честное слово, ну прям убого

7
BluntZebulon

Не соглашусь. Игра выглядит не очень, но всё равно лучше M&M 9, до которой в свое время скатилась серия. Юбики потом что-то хотели возродить, но не пошло и забили.

1
yariko ookami

Вот это уже можно ждать, в отличие от ТЕС6 с бесполыми "типами"!

6
Anton Vasiljev

я так понял, тут было ещё 10 частей до этого. И если эта выглядит так, что же там было до этого

5
yariko ookami

Видимо это "Струны судьбы Икс" Часть 1. Больше у меня нет догадок. Ну или они решили выпускать части с конца!

6
Rаyden yariko ookami

А может это игра о нелегкой судьбе Xi Jinping?

BluntZebulon

Это отсылка к тому, что последняя часть M&M десятая (Х)

2
Odesseet

Несмотря на устаревшую графику, игра смотрится навевает ностальгические воспоминания) Чем-то напомнила мне Ultima Online только под другим углом)

2
Haranis

Помню мой дед рассказывал, как играл в 1-ю часть

2
гавгав

Мой дед рассказывал как играл крестик и нолик.

1
DependentMordekaiser

графика... а так интересно.

2
Alex Syrch

Хм а чего выглядит как смешение 8 и 9? В свое время 7 по приятнее была и по рисовке и по механике и по сюжету.

1
BluntZebulon

Для меня 6 лучшая. Дальше уже началось ухудшение. 7 проходил, не зацепило. 8 бросил. 9 ваще жесть лютая. 10 от Юбиков только демо щупал чуток

1
vzglydizugla

Палитра вырви глаз.

1
Anton Shvyrkov

Они это делают на движке M&M 6?

1
BluntZebulon

Не, там спрайты были.

Алекс Рейлор

Если так выглядит 11 часть, страшно представить, что там было 10 Струн Судьбы назад.

1
Nukemall

Очередная индюшатина в стиле игр 25-30-летней давности. Спасибо, я в такое наигрался, когда мне было 20 лет.

1
PICTURE ORGANIC

О, уже одиннадцатая часть!

Pastoral

Любопытно это за 1 год уже 11 часть или это уже 11 лет.))

Ashley33

Первые десять выкатывали ньюволд и юбики

JackBV

Играть я конечно в это не буду.

Квасилич
Danny Lamb

Авторам нужно пропиариться на reddit в ветках Might & Magic (не путать с Героями) и Wizardry. Там такое обожают. Без шуток.

Ashley33

О, новая мм) надо качнуть)