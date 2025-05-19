"Струны судьбы XI: Волшебный сон" - российская RPG в духе Might and Magic уже в раннем доступе

На платформе VK Play стартовал ранний доступ ролевой игры «Струны судьбы XI: Волшебный сон» — дебютного проекта ставропольской компании «МИРТЕК». Игра вдохновлена классикой жанра: Might and Magic, Wizardry и Legend of Grimrock, а разработана небольшой командой энтузиастов, выросших на олдскульных RPG.
События развернутся на планете Литея, где магия и технологии сосуществуют после катастрофы. Игроку в роли шахтёра из Велландора предстоит собрать отряд, исследовать загадочные сны, разобраться с пробудившимся злом и спасти мир. Уже сейчас в игре — открытый мир 2,5 км², более 100 квестов, 30 видов монстров, 600 NPC с личными историями и система прокачки в духе старой школы.
Игра доступна на русском и английском языках. До 31 мая её можно приобрести за 799 рублей. Летом проект появится и в Steam. По словам руководителя разработки Сергея Федосова, «Струны судьбы» вернут игрокам магию настоящего приключения. В будущем игру ждут два сюжетных дополнения.
Не ну серьезно? Это прыжок в прошлое честное слово, ну прям убого
Не соглашусь. Игра выглядит не очень, но всё равно лучше M&M 9, до которой в свое время скатилась серия. Юбики потом что-то хотели возродить, но не пошло и забили.
Вот это уже можно ждать, в отличие от ТЕС6 с бесполыми "типами"!
я так понял, тут было ещё 10 частей до этого. И если эта выглядит так, что же там было до этого
Видимо это "Струны судьбы Икс" Часть 1. Больше у меня нет догадок. Ну или они решили выпускать части с конца!
А может это игра о нелегкой судьбе Xi Jinping?
Это отсылка к тому, что последняя часть M&M десятая (Х)
Несмотря на устаревшую графику, игра смотрится навевает ностальгические воспоминания) Чем-то напомнила мне Ultima Online только под другим углом)
Помню мой дед рассказывал, как играл в 1-ю часть
Мой дед рассказывал как играл крестик и нолик.
графика... а так интересно.
Хм а чего выглядит как смешение 8 и 9? В свое время 7 по приятнее была и по рисовке и по механике и по сюжету.
Для меня 6 лучшая. Дальше уже началось ухудшение. 7 проходил, не зацепило. 8 бросил. 9 ваще жесть лютая. 10 от Юбиков только демо щупал чуток
Палитра вырви глаз.
Они это делают на движке M&M 6?
Не, там спрайты были.
Если так выглядит 11 часть, страшно представить, что там было 10 Струн Судьбы назад.
Очередная индюшатина в стиле игр 25-30-летней давности. Спасибо, я в такое наигрался, когда мне было 20 лет.
О, уже одиннадцатая часть!
Любопытно это за 1 год уже 11 часть или это уже 11 лет.))
Первые десять выкатывали ньюволд и юбики
Играть я конечно в это не буду.
Авторам нужно пропиариться на reddit в ветках Might & Magic (не путать с Героями) и Wizardry. Там такое обожают. Без шуток.
О, новая мм) надо качнуть)