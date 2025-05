"Струны судьбы XI: Волшебный сон" - российская RPG в духе Might and Magic уже в раннем доступе

На платформе VK Play стартовал ранний доступ ролевой игры «Струны судьбы XI: Волшебный сон» — дебютного проекта ставропольской компании «МИРТЕК». Игра вдохновлена классикой жанра: Might and Magic, Wizardry и Legend of Grimrock, а разработана небольшой командой энтузиастов, выросших на олдскульных RPG.

События развернутся на планете Литея, где магия и технологии сосуществуют после катастрофы. Игроку в роли шахтёра из Велландора предстоит собрать отряд, исследовать загадочные сны, разобраться с пробудившимся злом и спасти мир. Уже сейчас в игре — открытый мир 2,5 км², более 100 квестов, 30 видов монстров, 600 NPC с личными историями и система прокачки в духе старой школы.

Игра доступна на русском и английском языках. До 31 мая её можно приобрести за 799 рублей. Летом проект появится и в Steam. По словам руководителя разработки Сергея Федосова, «Струны судьбы» вернут игрокам магию настоящего приключения. В будущем игру ждут два сюжетных дополнения.