На ПК стартовало закрытое тестирование убийцы Counter-Strike и Valorant, аниме-шутера Strinova

У вечных лидеров жанра в области бесплатных соревновательных шутеров появился серьезный конкурент. Китайские разработчики из студии iDreamSky замахнулись на конкуренцию с такими гигантами, как Counter-Strike и Valorant, анонсировав свой новый PvP-шутер с видом от третьего лица под названием Strinova. У этого проекта есть реальные шансы набрать большую аудиторию, ведь он включает в себя лучшие элементы жанра и при этом использует стиль аниме.
Общий игровой процесс Strinova напоминает Valorant от Riot Games. Здесь игроки могут использовать уникальных персонажей и их способности. От Counter-Strike здесь заметны похожая структура карт и режимы игры. Главным же отличием аниме-шутера будет возможность переключения между трехмерными и двухмерными формами, что предлагает игрокам уникальную тактическую систему стрельбы.
Strinova создается для ПК и мобильных платформ. Точной даты релиза у шутера пока нет, но уже сейчас он проходит активное закрытое тестирование, которое продлится до 30 июня. Судя по реакции игроков, проект действительно предлагает интересный геймплей, но разнообразия в области умений пока не хватает.
С таким же успехом можно назвать call of duty убийцей need for speed...
Ну вообще в Warzone такие подкаты, что складывается впечатление будто персонаж на тачке мчится))
В warzone и на машинах ездить можно так то...
Да, но меня впечатлили больше стремительные подкаты по камням и песку, будто сопротивления вообще нет))
ну колда, на то и аркада, а не тарков какой нибудь,
Реально неадекватное описание.
а можно забанить автора на недельку за тупой заголовок -_-
Лучше весь сайт, потому что 95% новостей и заголовков такие // Александр Ковалёв
Кликбейт на актив)
Автор совсем укурился с такими заголовками.
Зря автор статьи использует такие громкие слова "убийца CS". На игру сразу обрушится хейт. Хотя сами разрабы не заявляли что это убийца какой-либо игры.
Убийца CS и Valorant... От 3 лица
ААХХАХАХАХАХАХХАХАх че за срань
Какое еще убийца!? Тут из похожего на того кого он должен убивать это присутствие арены где происходит бой и то, что это шутер, на этом все сходство заканчивается. Это "недочудо" с таким же успехом можно назвать убийцей Lol и Genshin impact. Заголовок не более чем кликбейт. Я зашел глянуть, что же там такое, а тут игра пробивающее дно на вид и мезинца не стоит.
CS зато и любят, что там не аниме и не комиксы. Так что, громкий заголовок статьи оказался громким, лишь потому что громко серанул.
Наверное имелось в виду "самоубийцы"
Шутники...
Ой шутники // Александр Ковалёв
ну посмотрим ну да убийца валориант посмотрим выстрелит ли // Данил Бугаков
Хмм,выглядит как клон Snowbreak // Василий Колтун
Игра от треть его лица, чел пишет - убийца валика и кс - смешнявка однако
Забыли приставку само
Как он может соревноваться с контрой, когда игра от 3 лица.😕 Да ещё и играешь плоскими персонажами в самом убогом исполнении... // Александр Мастерс
Смешно.
хахахахахаха
Омг... Никогда подобного геймплея не было... ГХМ!!! ROGUE COMPANY как минимум из недавних!
че за кал
Убийца Контры и валоранта от третьего лица? Гутз, иди на улицу, потрогай траву чтоли...
да подобное уг только с инди мусором может поконкурировать // Devlet Yilmaz
// Сергей Стеблюков
Боже, это игры в совершенно разных сеттингах, сравнили гузно с пальцем. CS далеко не так плоха в целом, я в 1.6 и Source играю без этих новомодных донатных скинов, которыми все кичатся, кому не лень и прочего, кстати, там почти нет читеров, если знать, где играть. И никто про скины не орет, у меня в своё время в GO были скины навалом, играл ради пары друзей, чисто накидало мне скинов за победы, но скилла мне это не добавило, как был раком в GO с её непривычной механикой, так и остался) Отдал в общем весь аккаунт соседу на день рождения.
ох , ну и убийца , что же теперь делать кс бедной
Те, кто фанаты аниме,
Есть часть цырка с коняме
Лол, просто лол
Сеттинг конечно не серьёзный, что азиатов так на анимэ то тянет и прочую мультяшную лабуду.
ахаха, игра для 0пущей и фанов аниме
Было бы от 1 лица(полностью исключить любой другой вид), убрать полосочки над противниками и в целом поменять движок, что бы физика была другая, тогда да.
А так кал не смотря на мою любовь переодеваться в играх в девочек.
анимэшная блевота убица контры?афтар ты опущеный дегенерат.Чистый черт лови дизлайк.