На ПК стартовало закрытое тестирование убийцы Counter-Strike и Valorant, аниме-шутера Strinova

У вечных лидеров жанра в области бесплатных соревновательных шутеров появился серьезный конкурент. Китайские разработчики из студии iDreamSky замахнулись на конкуренцию с такими гигантами, как Counter-Strike и Valorant, анонсировав свой новый PvP-шутер с видом от третьего лица под названием Strinova. У этого проекта есть реальные шансы набрать большую аудиторию, ведь он включает в себя лучшие элементы жанра и при этом использует стиль аниме.

Общий игровой процесс Strinova напоминает Valorant от Riot Games. Здесь игроки могут использовать уникальных персонажей и их способности. От Counter-Strike здесь заметны похожая структура карт и режимы игры. Главным же отличием аниме-шутера будет возможность переключения между трехмерными и двухмерными формами, что предлагает игрокам уникальную тактическую систему стрельбы.

Strinova создается для ПК и мобильных платформ. Точной даты релиза у шутера пока нет, но уже сейчас он проходит активное закрытое тестирование, которое продлится до 30 июня. Судя по реакции игроков, проект действительно предлагает интересный геймплей, но разнообразия в области умений пока не хватает.