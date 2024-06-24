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Strinova 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Аниме
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На ПК стартовало закрытое тестирование убийцы Counter-Strike и Valorant, аниме-шутера Strinova

Gutsz
Новости

У вечных лидеров жанра в области бесплатных соревновательных шутеров появился серьезный конкурент. Китайские разработчики из студии iDreamSky замахнулись на конкуренцию с такими гигантами, как Counter-Strike и Valorant, анонсировав свой новый PvP-шутер с видом от третьего лица под названием Strinova. У этого проекта есть реальные шансы набрать большую аудиторию, ведь он включает в себя лучшие элементы жанра и при этом использует стиль аниме.

Общий игровой процесс Strinova напоминает Valorant от Riot Games. Здесь игроки могут использовать уникальных персонажей и их способности. От Counter-Strike здесь заметны похожая структура карт и режимы игры. Главным же отличием аниме-шутера будет возможность переключения между трехмерными и двухмерными формами, что предлагает игрокам уникальную тактическую систему стрельбы.

Strinova создается для ПК и мобильных платформ. Точной даты релиза у шутера пока нет, но уже сейчас он проходит активное закрытое тестирование, которое продлится до 30 июня. Судя по реакции игроков, проект действительно предлагает интересный геймплей, но разнообразия в области умений пока не хватает.

-56
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
___Ghost___

С таким же успехом можно назвать call of duty убийцей need for speed...

38
Jarvis666

Ну вообще в Warzone такие подкаты, что складывается впечатление будто персонаж на тачке мчится))

2
___Ghost___ Jarvis666

В warzone и на машинах ездить можно так то...

0
Jarvis666 ___Ghost___

Да, но меня впечатлили больше стремительные подкаты по камням и песку, будто сопротивления вообще нет))

0
IbruhmanI Jarvis666

ну колда, на то и аркада, а не тарков какой нибудь,

0
player7777

Реально неадекватное описание.

2
J Jonah Jameson

а можно забанить автора на недельку за тупой заголовок -_-

27
Пользователь ВКонтакте

Лучше весь сайт, потому что 95% новостей и заголовков такие // Александр Ковалёв

4
-zotik- Пользователь ВКонтакте

Кликбейт на актив)

-1
bysaturn

Автор совсем укурился с такими заголовками.

9
Jarvis666

Зря автор статьи использует такие громкие слова "убийца CS". На игру сразу обрушится хейт. Хотя сами разрабы не заявляли что это убийца какой-либо игры.

7
Евгений Кондратенко

Убийца CS и Valorant... От 3 лица

3
RefreshingRoran

ААХХАХАХАХАХАХХАХАх че за срань

1
jumiel

Какое еще убийца!? Тут из похожего на того кого он должен убивать это присутствие арены где происходит бой и то, что это шутер, на этом все сходство заканчивается. Это "недочудо" с таким же успехом можно назвать убийцей Lol и Genshin impact. Заголовок не более чем кликбейт. Я зашел глянуть, что же там такое, а тут игра пробивающее дно на вид и мезинца не стоит.

1
Don Perdon

CS зато и любят, что там не аниме и не комиксы. Так что, громкий заголовок статьи оказался громким, лишь потому что громко серанул.

1
Resplaytor

Наверное имелось в виду "самоубийцы"

1
Ang Dark

Шутники...

1
Пользователь ВКонтакте

Ой шутники // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

ну посмотрим ну да убийца валориант посмотрим выстрелит ли // Данил Бугаков

0
Пользователь ВКонтакте

Хмм,выглядит как клон Snowbreak // Василий Колтун

0
ogg_enjoyer

Игра от треть его лица, чел пишет - убийца валика и кс - смешнявка однако

0
hanberez

Забыли приставку само

0
Пользователь ВКонтакте

Как он может соревноваться с контрой, когда игра от 3 лица.😕 Да ещё и играешь плоскими персонажами в самом убогом исполнении... // Александр Мастерс

0
Кей Овальд

Смешно.

0
Cimeries666

хахахахахаха

0
Sad_Jester

Омг... Никогда подобного геймплея не было... ГХМ!!! ROGUE COMPANY как минимум из недавних!

0
lokdogg

че за кал

0
Agent Qracle

Убийца Контры и валоранта от третьего лица? Гутз, иди на улицу, потрогай траву чтоли...

0
Пользователь ВКонтакте

да подобное уг только с инди мусором может поконкурировать // Devlet Yilmaz

0
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Стеблюков

0
Ниалот Нзотович

Боже, это игры в совершенно разных сеттингах, сравнили гузно с пальцем. CS далеко не так плоха в целом, я в 1.6 и Source играю без этих новомодных донатных скинов, которыми все кичатся, кому не лень и прочего, кстати, там почти нет читеров, если знать, где играть. И никто про скины не орет, у меня в своё время в GO были скины навалом, играл ради пары друзей, чисто накидало мне скинов за победы, но скилла мне это не добавило, как был раком в GO с её непривычной механикой, так и остался) Отдал в общем весь аккаунт соседу на день рождения.

0
p.zemlin97

ох , ну и убийца , что же теперь делать кс бедной

0
Pycckuu_XAKEP

Те, кто фанаты аниме,
Есть часть цырка с коняме

0
-zotik-

Лол, просто лол

-1
tvorog8088

Сеттинг конечно не серьёзный, что азиатов так на анимэ то тянет и прочую мультяшную лабуду.

-1
Лидер_Мур

ахаха, игра для 0пущей и фанов аниме

-1
вупсич пупсич

Было бы от 1 лица(полностью исключить любой другой вид), убрать полосочки над противниками и в целом поменять движок, что бы физика была другая, тогда да.
А так кал не смотря на мою любовь переодеваться в играх в девочек.

-2
StraightAlban

анимэшная блевота убица контры?афтар ты опущеный дегенерат.Чистый черт лови дизлайк.

-2