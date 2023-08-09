Переиздание классической стратегии Stronghold: Definitive Edition получило демоверсию ©

Firefly Studios представила миру Stronghold: Definitive Edition всего несколько недель назад, и реакция игроков была ошеломляющей – более 100 000 человек добавили игру в список пожеланий. Чтобы поблагодарить поклонников серии, Firefly сообщила, что обновленная демо-версия Stronghold: Definitive Edition теперь доступна в Steam.

Чтобы сопровождать эту общедоступную демонстрацию, разработчик также выпустил новое видео с обзором функций, демонстрирующее некоторые изменения и более глубокое погружение в контент, запланированный к запуску:

«Все иллюстрации в игре были переделаны», — пояснил Ник Таннахилл, директор по маркетингу Firefly. «От ландшафтов и ресурсов до юнитов и зданий. Чтобы обеспечить аутентичность, а также улучшения, команда художников, в которую входят талантливые разработчики из Stronghold 1 и 2, будет использовать оригинальные исходные ресурсы в качестве отправной точки. Так что независимо от того, проходите ли вы оригинальную кампанию или сражаетесь с Волком в первый раз, мы надеемся, что игрокам понравится создавать новые армии с полностью реализованным первоначальным замыслом художников».

В демоверсии есть множество улучшений, основанных на отзывах о предыдущей сборке. Она предназначена для того, чтобы дать игрокам возможность увидеть из первых рук то, что они могут ожидать от полной версии игры, а также получить свежие идеи для дальнейших улучшений. Каждая частица отзывов, которые игроки оставляют в Stronghold DE Survey, поможет студии доставить удовольствие, которого заслуживают их поклонники.

Демоверсия будет доступна до 29 августа и будет включать в себя новые улучшения: