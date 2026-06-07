Карлах из Baldur's Gate 3 построит замок на Unreal Engine 5: анонсирована Stronghold 4

Сегодня на трансляции PC Gaming Show 2026 состоялся официальный анонс продолжения легендарной стратегической серии. Британская студия Firefly Studios представила миру градостроительную стратегию в реальном времени Stronghold 4. И хотя цифра в названии может сбить новичков с толку, на деле это уже 10-й полноценный проект в долгоиграющей четвертьвековой франшизе о строительстве, обороне и жестоких разрушениях средневековых замков.

Игру представляли две суперзвезды современной видеоигровой озвучки: Саманта Беарт (Карлах из хитовой Baldur's Gate 3) и Бен Старр (главный герой Клайв Розфилд из Final Fantasy 16 и Clair Obscur: Expedition 33). Актеры принимали активное участие в работе над сюжетной линией грядущей игры и подарят свои голоса ключевым историческим персонажам.

Создатели Stronghold 4 смело позиционируют проект как свою "самую амбициозную" работу. Важным шагом стал полноценный технический переход стратегии на актуальный графический движок Unreal Engine 5. По словам студии, классический и всеми любимый геймплей "симулятора средневекового лорда" обрастет не только детальными постройками, но и глубокой реалистичной экономической цепью управления: система снабжения теперь будет жестко интегрирована со случайными климатическими погодными условиями, плавными суточными циклами дня и ночи, а также деформируемыми изменениями ландшафта в реальном времени.

Firefly Studios намерены бережно сохранить в истории тот самый фирменный английский черный юмор из первых игр нулевых и вернуть на экраны множество культовых старых фаворитов франшизы, вроде зловредных оппонентов — Крысы, Кабана и Змеи. Для тех же полководцев, которым наскучат сольные перипетии с крепостями, Stronghold 4 обеспечит массированный онлайн-функционал — PvP битвы с поддержкой масштабных сражений вплоть до 8 лордов и кооперативные скирмиши для битв против искусственного интеллекта.

Официальная релизная премьера Stronghold 4 намечена в Steam уже на «вторую половину 2026 года», однако попробовать игру можно будет уже 23 июня в рамках демки.