Стратегия Stronghold 4 обзавелась демоверсией в Steam и получила 250 тыс добавлений в списки желаемого

Презентация Stronghold 4 стала одним из самых приятных сюрпризов последних недель, особенно для поклонников средневековых сеттингов и строительства замков. Эта стратегия в реальном времени призвана наконец-то успешно завершить серию, вернувшись к её истокам.

Игра во многом вдохновлена ​​самой первой Stronghold и даже рассказывает предысторию оригинала. Начиная с сегодняшнего дня, 23 июня, вы хотя бы можете составить собственное мнение и решить для себя, есть ли у игры шансы на успех, потому как в Steam стала доступна демоверсия. Игрокам предложат познакомиться с основами строительства замка, развитием поселения, управлением экономикой и осадными сражениями — ключевыми элементами новой части культовой серии стратегий.

Разработчики из Firefly Stuios также поблагодарили игроков за поддержку и сообщили о важном достижении: игра набрала более 250 тысяч добавлений в список желаемого менее чем за две недели.