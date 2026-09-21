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Stronghold 4 2026 г.
Стратегия, Симулятор, Мультиплеер, Инди, RTS, Строительство, Вид сверху, Песочница, Средневековье
6.9 21 оценка

Стратегия Stronghold 4 получила свежий геймплейный трейлер

RedDay13 RedDay13

На прошедшей презентации PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 студия Firefly Studios порадовала поклонников стратегий, представив свежий геймплейный трейлер Stronghold 4. Четвертая часть популярной серии обещает стать возвращением к историческим корням франшизы.

События игры перенесут игроков в суровую средневековую Англию. Разработчики делают ставку на реалистичную симуляцию жизни внутри замка. Согласно сюжету, игрокам предстоит начать путь с простого пастуха, который волею судьбы вынужден взять на себя роль национального лидера.

Геймплей удивит высокой детализацией погодных условий. Динамическая погода будет напрямую влиять на тактику: проливные дожди существенно снизят дальность стрельбы лучников, а сильные снегопады замедлят рост урожая.

Ключевым нововведением станет механика «чести». Зарабатывая этот ресурс, игроки будут продвигаться по системе из 10 рангов, открывая доступ к элитным войскам и продвинутым постройкам. Разнообразия добавят случайные события — от разрушительных пожаров в крепости до состязаний по распитию эля.

Помимо сюжетной кампании, заявлены режимы свободного строительства, пользовательские сценарии и «тропа битвы». Релиз Stronghold 4 состоится до конца 2026 года в раннем доступе Steam.

Трейлеры 3
30
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
qDan

Дальше первых двух частей + дополнения и "Легенды", в серию играть бессмысленно - что бы не делали разработчики, всё-равно получается халтура.

Третья часть была просто позорищем, "Крестоносцев 2" кастрировали по самые уши, "Варлордов" запороли в схватках, а Дефиктивнив ыдышены первых частей оказались забиты багами, да и сделаны были сугубо для прогрева.

А что объединяет все вышеозначенные игры, так это нерабочий сетевой режим. Не думаю, что четвёртую часть не постигнет та же участь, что и прошлые игры.

9
inkomniak

Stronghold Legends моя любимая часть!!! Одна заставка чего стоит!!! Посмотрим что они в 4 наворотят)))