Стратегия Stronghold 4 получила свежий геймплейный трейлер

На прошедшей презентации PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 студия Firefly Studios порадовала поклонников стратегий, представив свежий геймплейный трейлер Stronghold 4. Четвертая часть популярной серии обещает стать возвращением к историческим корням франшизы.

События игры перенесут игроков в суровую средневековую Англию. Разработчики делают ставку на реалистичную симуляцию жизни внутри замка. Согласно сюжету, игрокам предстоит начать путь с простого пастуха, который волею судьбы вынужден взять на себя роль национального лидера.

Геймплей удивит высокой детализацией погодных условий. Динамическая погода будет напрямую влиять на тактику: проливные дожди существенно снизят дальность стрельбы лучников, а сильные снегопады замедлят рост урожая.

Ключевым нововведением станет механика «чести». Зарабатывая этот ресурс, игроки будут продвигаться по системе из 10 рангов, открывая доступ к элитным войскам и продвинутым постройкам. Разнообразия добавят случайные события — от разрушительных пожаров в крепости до состязаний по распитию эля.

Помимо сюжетной кампании, заявлены режимы свободного строительства, пользовательские сценарии и «тропа битвы». Релиз Stronghold 4 состоится до конца 2026 года в раннем доступе Steam.