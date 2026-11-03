Stronghold 4 перенесли на апрель 2027 года ради дополнительного контента и доработки игры

Firefly Studios объявила о переносе Stronghold 4. Вместо запланированного ранее срока стратегия выйдет в раннем доступе Steam 20 апреля 2027 года. Разработчики объяснили решение желанием подготовить более качественную и наполненную контентом версию игры к запуску.
В студии отметили, что демоверсия Stronghold 4 стала одной из самых популярных на последнем фестивале Steam Next Fest. Дополнительное время позволит расширить содержание версии раннего доступа, а затем использовать отзывы игроков для дальнейшей работы над полноценным релизом 1.0.
К первоначально запланированному набору возможностей теперь добавят экономическую кампанию, улучшения качества игрового процесса и дополнительную полировку. Игроки также получат полноценную сюжетную кампанию, режим пользовательских сражений, серию связанных испытаний и свободное строительство.
Разработчики рассчитывают, что перенос позволит лучше подготовить и представить ключевые особенности Stronghold 4: осады средневековых крепостей, развитие деревень, погодные условия и другие игровые механики. Пока студия предлагает опробовать обновлённую демоверсию с режимами сражений и свободного строительства, а также поделиться отзывами, которые помогут сформировать дальнейшую разработку.
Перенос выхода бетки-альфы за деньги это видимо входит в моду на поймоке Стим.....
попробовал демку. прогресса нет... это все тот же Stronghold 2. такой же деревянный
для 2027 года это не серьезно выпускать продукт такого качества. Firefly уже не тот...
пи3дец
где они в жизни видели такие квардратно идеальные замки - выглядит тупо для 2026