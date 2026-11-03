Stronghold 4 перенесли на апрель 2027 года ради дополнительного контента и доработки игры

Firefly Studios объявила о переносе Stronghold 4. Вместо запланированного ранее срока стратегия выйдет в раннем доступе Steam 20 апреля 2027 года. Разработчики объяснили решение желанием подготовить более качественную и наполненную контентом версию игры к запуску.

В студии отметили, что демоверсия Stronghold 4 стала одной из самых популярных на последнем фестивале Steam Next Fest. Дополнительное время позволит расширить содержание версии раннего доступа, а затем использовать отзывы игроков для дальнейшей работы над полноценным релизом 1.0.

К первоначально запланированному набору возможностей теперь добавят экономическую кампанию, улучшения качества игрового процесса и дополнительную полировку. Игроки также получат полноценную сюжетную кампанию, режим пользовательских сражений, серию связанных испытаний и свободное строительство.

Разработчики рассчитывают, что перенос позволит лучше подготовить и представить ключевые особенности Stronghold 4: осады средневековых крепостей, развитие деревень, погодные условия и другие игровые механики. Пока студия предлагает опробовать обновлённую демоверсию с режимами сражений и свободного строительства, а также поделиться отзывами, которые помогут сформировать дальнейшую разработку.