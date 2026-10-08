Выход Stronghold 4 состоится 7 декабря; стала доступна обновлённая демоверсия

Студия Firefly Studios объявила, что выход Stronghold 4 — продолжения серии стратегий в реальном времени с элементами градостроительного симулятора — состоится 7 декабря на ПК (в Steam). Уже доступна обновлённая демоверсия игры.

Stronghold 4 — это долгожданная новая часть отмеченной наградами серии стратегий в реальном времени и градостроительных симуляторов Stronghold. Взгляните на мир глазами простого крестьянина по имени Пенрин и переживите захватывающую историю-предысторию, действие которой разворачивается в средневековой Англии — месте, где зародилась эта серия. Ощутите влияние живого средневекового мира на экономику вашего замка и искусство осады, сражаясь с враждебными разбойниками, соперничающими лордами и самой стихией.

Действие игры происходит задолго до событий оригинальной Stronghold. Вас ждёт история Пенрина, чья простая жизнь пастуха переворачивается с ног на голову, вынуждая его отправиться в опасное путешествие, полное смертельных угроз и дерзких свершений!

В этой части серия Stronghold совершает технический скачок, переходя на движок Unreal Engine 5, что позволяет вывести симуляцию жизни замка, реализм и атмосферу на беспрецедентный уровень. Возвращаясь к истокам серии — средневековой Англии, — игра создана так, чтобы игроки могли ощутить влияние живого средневекового мира на экономику своего замка и тактику осады, противостоя разбойникам, лордам-соперникам и самой природе.