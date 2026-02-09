Мастерская Steam и кооп-кампания: Stronghold Crusader: Definitive Edition получила крупное обновление

Классическая RTS Stronghold Crusader: Definitive Edition обзавелась масштабным «Зимним обновлением», которое заметно расширяет возможности игры. Главным нововведением стала полноценная поддержка Steam Workshop — теперь игроки могут легко делиться пользовательским контентом и загружать работы сообщества.

Разработчики из Firefly Studios добавили расширенный редактор замков и компьютерных лордов. Он позволяет создавать собственные крепости для осад, настраивать ИИ-противников и формировать уникальные сценарии сражений. Также в игре появился инструмент для создания пользовательских «троп» — цепочек миссий, которые можно добавлять к основным кампаниям или изменять уже существующие.

Тем, кто предпочитает сразу отправляться в бой, приготовили 10 новых карт и кооперативную кампанию «Караван верблюдов» на 10 миссий. В ней двум игрокам предстоит действовать сообща против общего врага. Дополнительно обновление принесло режим наблюдателя, экстремальную сложность для троп, возможность редактировать замки ИИ в мультиплеере и ряд исправлений. Апдейт уже доступен, а игру временно можно купить со скидкой 30%.