ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stronghold Crusader 26.09.2002
Стратегия, Средневековье
9.2 1 057 оценок

Мастерская Steam и кооп-кампания: Stronghold Crusader: Definitive Edition получила крупное обновление

butcher69 butcher69

Классическая RTS Stronghold Crusader: Definitive Edition обзавелась масштабным «Зимним обновлением», которое заметно расширяет возможности игры. Главным нововведением стала полноценная поддержка Steam Workshop — теперь игроки могут легко делиться пользовательским контентом и загружать работы сообщества.

Разработчики из Firefly Studios добавили расширенный редактор замков и компьютерных лордов. Он позволяет создавать собственные крепости для осад, настраивать ИИ-противников и формировать уникальные сценарии сражений. Также в игре появился инструмент для создания пользовательских «троп» — цепочек миссий, которые можно добавлять к основным кампаниям или изменять уже существующие.

Тем, кто предпочитает сразу отправляться в бой, приготовили 10 новых карт и кооперативную кампанию «Караван верблюдов» на 10 миссий. В ней двум игрокам предстоит действовать сообща против общего врага. Дополнительно обновление принесло режим наблюдателя, экстремальную сложность для троп, возможность редактировать замки ИИ в мультиплеере и ряд исправлений. Апдейт уже доступен, а игру временно можно купить со скидкой 30%.

3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
QueasyRush

буквально вчера читал негативные отзывы в стиме по поводу неудобного громоздского интерфейса устаревшего и читерных ботов глупых