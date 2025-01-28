Новые лорды, кооперативный режим и многое другое: авторы ремастера Stronghold Crusader раскрыли некоторые детали

FireFly Studios готовят возвращение культовой стратегии в реальном времени с Stronghold Crusader Definitive Edition. Разработчики обещают не только улучшенную графику, но и массу нового контента, включая кампании, юнитов, кооперативный режим и дополнительных противников-лордов.

В недавно опубликованном видеодневнике создатели продемонстрировали новых лордов, которые добавят разнообразия в сражения и расширят стратегические возможности игры. Каждый из них обладает уникальным стилем ведения войны, что сделает прохождение кампаний еще более захватывающим.

Ключевые нововведения:

Новая кампанияяя — расширенная сюжетная линия с новыми заданиями.

— расширенная сюжетная линия с новыми заданиями. Кооперативный режим — возможность объединить силы с друзьями.

— возможность объединить силы с друзьями. Обновленные юниты — новые тактики для завоеваний.

— новые тактики для завоеваний. Новые лорды-противники — свежие вызовы для опытных игроков.

Релиз Stronghold Crusader Definitive Edition запланирован на 15 июля 2025 года. Уже сейчас в Steam доступна бесплатная демоверсия, чтобы оценить первые улучшения. Готовьтесь к возвращению легенды RTS!