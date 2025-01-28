Новые лорды, кооперативный режим и многое другое: авторы ремастера Stronghold Crusader раскрыли некоторые детали

FireFly Studios готовят возвращение культовой стратегии в реальном времени с Stronghold Crusader Definitive Edition. Разработчики обещают не только улучшенную графику, но и массу нового контента, включая кампании, юнитов, кооперативный режим и дополнительных противников-лордов.
В недавно опубликованном видеодневнике создатели продемонстрировали новых лордов, которые добавят разнообразия в сражения и расширят стратегические возможности игры. Каждый из них обладает уникальным стилем ведения войны, что сделает прохождение кампаний еще более захватывающим.
Ключевые нововведения:
- Новая кампанияяя — расширенная сюжетная линия с новыми заданиями.
- Кооперативный режим — возможность объединить силы с друзьями.
- Обновленные юниты — новые тактики для завоеваний.
- Новые лорды-противники — свежие вызовы для опытных игроков.
Релиз Stronghold Crusader Definitive Edition запланирован на 15 июля 2025 года. Уже сейчас в Steam доступна бесплатная демоверсия, чтобы оценить первые улучшения. Готовьтесь к возвращению легенды RTS!
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