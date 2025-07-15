Обновлённая версия культовой стратегии в реальном времени Stronghold Crusader вышла на ПК

Одна из самых любимых средневековых стратегических игр начала 2000-х возвращается спустя 23 года с окончательным изданием. Stronghold Crusader: Definitive Edition вышла сегодня, 15 июля 2025 года, в Steam.

Stronghold Crusader: Definitive Edition — это ремастеринг управленческой стратегии в реальном времени от FireFly Studios. Спин-офф основной серии, первоначально выпущенной в 2002 году. Игра предлагает множество новых дополнений и изменений, включая главу, посвящённую периоду Крестовых походов на Ближний Восток. Игра предлагает улучшенную графику, а также множество новых функций, включая игровые режимы и новые юниты.