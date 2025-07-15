ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stronghold Crusader 26.09.2002
Стратегия, Средневековье
9.2 974 оценки

Обновлённая версия культовой стратегии в реальном времени Stronghold Crusader вышла на ПК

monk70 monk70

Одна из самых любимых средневековых стратегических игр начала 2000-х возвращается спустя 23 года с окончательным изданием. Stronghold Crusader: Definitive Edition вышла сегодня, 15 июля 2025 года, в Steam.

Обзор Stronghold Crusader: Definitive Edition - стратегия, проверенная временем

Stronghold Crusader: Definitive Edition — это ремастеринг управленческой стратегии в реальном времени от FireFly Studios. Спин-офф основной серии, первоначально выпущенной в 2002 году. Игра предлагает множество новых дополнений и изменений, включая главу, посвящённую периоду Крестовых походов на Ближний Восток. Игра предлагает улучшенную графику, а также множество новых функций, включая игровые режимы и новые юниты.

19
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Animario

в голове сразу звуковые флешбеки с темой локаций, стооун нидед, нат инаф вуд милорд, нахтертатаймрик, нахтерфихирматек и вопль лорда свина.

3
Dark1994

Предпочитаю АОЕ.

1
Беккер5443

🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤟🏿