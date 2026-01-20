Польские моддеры создают кроссовер Gothic и Stronghold Crusader - релиз мода состоится 25 января

25 января состоится релиз масштабной модификации Twierdza Ryżowiec для Stronghold Crusader, которая добавит в стратегию элементы вселенной ролевой игры Gothic.

Мод представит четыре сюжетные кампании, вдохновленные миром Gothic и событиями в Долине Рудников. Игроки увидят знакомых персонажей и локации, а также услышат узнаваемую музыку и озвучку из оригинальной игры.

Помимо кампаний, модификация добавит несколько сценариев для отдельных сражений с участием героев и фракций из вселенной Gothic. Проект будет распространяться бесплатно.