Stronghold Crusader 26.09.2002
Стратегия, Средневековье
9.2 1 053 оценки

Польские моддеры создают кроссовер Gothic и Stronghold Crusader - релиз мода состоится 25 января

AceTheKing AceTheKing

25 января состоится релиз масштабной модификации Twierdza Ryżowiec для Stronghold Crusader, которая добавит в стратегию элементы вселенной ролевой игры Gothic.

Мод представит четыре сюжетные кампании, вдохновленные миром Gothic и событиями в Долине Рудников. Игроки увидят знакомых персонажей и локации, а также услышат узнаваемую музыку и озвучку из оригинальной игры.

Помимо кампаний, модификация добавит несколько сценариев для отдельных сражений с участием героев и фракций из вселенной Gothic. Проект будет распространяться бесплатно.

Комментарии:  4
borsic

2 легенды.

1
Mayson_ml

Фанатам готики может и зайдет, но я пожалуй пас... Спасибо.

1
Beckinsale

Это что за сцена "друзья и яблоко" ? 0-о

Imnogamer

Обе игры - наикрутейшие. Но, этот момент, скорей всего очередная попытка прохайпить что-то..