Польские моддеры создают кроссовер Gothic и Stronghold Crusader - релиз мода состоится 25 января

25 января состоится релиз масштабной модификации Twierdza Ryżowiec для Stronghold Crusader, которая добавит в стратегию элементы вселенной ролевой игры Gothic.
Мод представит четыре сюжетные кампании, вдохновленные миром Gothic и событиями в Долине Рудников. Игроки увидят знакомых персонажей и локации, а также услышат узнаваемую музыку и озвучку из оригинальной игры.
Помимо кампаний, модификация добавит несколько сценариев для отдельных сражений с участием героев и фракций из вселенной Gothic. Проект будет распространяться бесплатно.
2 легенды.
Фанатам готики может и зайдет, но я пожалуй пас... Спасибо.
Это что за сцена "друзья и яблоко" ? 0-о
Обе игры - наикрутейшие. Но, этот момент, скорей всего очередная попытка прохайпить что-то..