Продажи Stronghold Crusader: Definitive Edition достигли 100 тыс копий за два дня

Stronghold Crusader, как и вся франшиза Stronghold, в своё время была серьёзным конкурентом Age of Empires, но долгие годы находилась в состоянии покоя. Ситуация начала меняться, отчасти благодаря новым окончательным изданиям, которые обновляют и оптимизируют классические стратегии для современных устройств. Всего через пару дней после запуска Stronghold Crusader: Definitive Edition стала хитом в Steam. Игра получила большое количество игроков и восторженные отзывы.

С момента выхода Stronghold Crusader: Definitive Edition 15 июля она достигла рекордного максимума в почти 14 000 игроков и рейтинга одобрения 91% (что означает «очень положительный» рейтинг в Steam). Продажи уже перешагнули отметку в 100 тысяч копий, как сообщили разработчики в социальных сетях.

Мы продали более 100 тысяч копий Stronghold Crusader: Definitive Edition за 48 часов! Мы очень благодарны вам за вашу постоянную поддержку нашей работы. А теперь вперёд, стройте, сражайтесь и осаждайте, мой господин!