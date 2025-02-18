Создатели ремастера Stronghold Crusader рассказали про улучшения и особенности мультиплеера

В новом видеодневнике разработчики Stronghold Crusader Definitive Edition поделились подробностями о ключевых улучшениях ремастера. В первую очередь, обновленный многопользовательский режим поддерживает игру через Steam, без необходимости использования сторонних инструментов. Кооперативный режим также получит новые миссии для двух игроков.

Будет доступна поддержка карт разных размеров — от 160x160 до расширенных 800x800. Улучшения и исправления из Ultimate Crusader Patch учтены, однако некоторые изменения будут внедряться постепенно, чтобы избежать ошибок.

Ожидается, что моддеры смогут легко адаптировать свои проекты для новой версии игры. Релиз Stronghold Crusader DE состоится 15 июля 2025 года.