Stronghold Crusader: Definitive Edition получила новый трейлер со свирепым Крокодилом и деталями осеннего DLC

После триумфального старта — 250 тысяч копий за две недели и 90% положительных отзывов в Steam — Firefly Studios решила подогреть интерес к Stronghold Crusader: Definitive Edition новым трейлером. Видео представило первого героя грядущего контентного обновления — Крокодила, свирепого владыку болот с собственными тактиками, замком и армией (да, в игре появятся и настоящие крокодилы).

Крокодил станет главным противником в новой экономической кампании из пяти миссий, где победа зависит не только от силы оружия, но и от мастерства управления экономикой. Играть за него можно будет и в режиме схваток. Вместе с ним в бесплатной части обновления выйдут три новые карты: для схватки, свободного строительства и мультиплеера.

Платное DLC добавит двух новых командиров — Канарейку и Торговца, а также режим «Пески времени» с девятью миссиями на время и таблицами лидеров. Разработчики обещают раскрыть подробности о новых персонажах уже скоро.

Обновление выйдет в ближайшие недели, а Firefly уверяет, что это только начало долгой поддержки игры.