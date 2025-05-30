Stronghold Crusader: Definitive Edition получила обновлённую демоверсию в преддверии Steam Next Fest

После того, как 150 000 игроков загрузили оригинальную демоверсию Stronghold Crusader: Definitive Edition, FireFly Studios объявили, что теперь доступна новая демоверсия. В преддверии Steam Next Fest эта новая демоверсия включает некоторые из новых функций, анонсированных на прошлой неделе на основе отзывов наших игроков о первой демоверсии, выпущенной ранее в этом году.

В преддверии запуска 15 июля Firefly углубляется в некоторые из этих запрошенных сообществом функций и подтверждает ключевую информацию о максимальном количестве юнитов в своем последнем дневнике разработки «Feature Spotlight».

Руководитель студии Firefly Ник Таннахилл

Демонстрации жизненно важны для успеха наших игр. Мы получили массу фантастических отзывов с момента нашего январского показа и первой публичной демонстрации, и у нас было достаточно времени, чтобы реализовать многие из этих запросов до запуска. Мы сохраняем наше творческое видение и цели для игры, а также вовлекаем сообщество и даем им степень авторства. Это беспроигрышный вариант для нас.