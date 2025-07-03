Stronghold Crusader: Definitive Edition получит два крупных обновления до конца года - представлен план контента

Firefly Studios опубликовала видеообновление, которое раскрывает их полный план контента после релиза Stronghold Crusader: Definitive Edition. В дополнение к обычным исправлениям, улучшениям и балансировке, ожидаемым от расширенного ремастера RTS, разработчики также планируют два крупных обновления, которые выйдут в конце этого года.

Бесплатное осеннее обновление будет включать первую в серии экономическую кампанию, а также совершенно нового компьютерного командира. Пять миссий бросят игрокам вызов для выполнения ряда экономических задач, в значительной степени опираясь на игровую механику градостроительства серии Castle Building. Новый управляемый компьютером командир может тем временем играть как друг или враг, выбираемый в офлайн-схватке и онлайн-мультиплеерных режимах игры в качестве противника или союзника. И последнее, но не менее важное: будут добавлены три новые карты, одна для схватки, другая в режиме свободной игры и сбалансированное многопользовательское поле боя.

Бесплатное зимнее обновление игры добавит возможность настраивать противников, замки и кампании. Игроки смогут создавать соперников или союзников своей мечты (или кошмаров), проектировать их оборону, а затем помещать все это в пользовательские сценарии миссий, созданные сообществом. Зимнее обновление также продолжит тенденцию, ориентированную на сообщество, с добавлением второй кооперативной кампании миссий.

Вместе с этими обновлениями выйдет пара платных DLC, которые по традиции Stronghold будут представлять двух новых противников и ряд сложных миссий, известных фанатам как «трасса схватки». Подробнее об этих персонажах будет рассказано в своё время, однако сегодняшнее видео может содержать некоторые подсказки для внимательных зрителей. В любом случае вы можете ожидать настоящего испытания, с некоторыми грозными новыми противниками, которые запутают ветеранов серии.

Stronghold Crusader: Definitive Edition выходит на ПК в Steam 15 июля.