Stronghold: Crusader - Definitive Edition получит новое дополнение и бесплатное обновление 14 октября

Firefly Studios объявила, что уже на следующей неделе поклонников Stronghold: Crusader – Definitive Edition ждёт масштабное пополнение контента. 14 октября выйдет первое платное DLC под названием The Canary & The Trader, а вместе с ним — бесплатное осеннее обновление для всех владельцев игры.

В дополнении появятся два новых противника, каждый со своим уникальным стилем игры. Первый — Торговец, символизирующий алчность и наживу, предпочитающий побеждать экономикой. Второй — Канарейка, трусливая, но хитрая правительница, являющаяся сестрой знакомого фанатам персонажа Крысы.

Игрокам предстоит пройти девять новых миссий, составляющих отдельную кампанию, где предстоит испытать себя на пути шакала — сражаясь с мощными врагами, используя новые комбинации юнитов и исследуя свежие сценарии с оригинальными замками и нестандартными задачами.

Одновременно с релизом DLC выйдет крупное бесплатное обновление, которое добавит нового правителя — безжалостного Крокодила. Он станет ещё одним испытанием для тех, кто считает себя мастером осад.

Stronghold: Crusader – Definitive Edition вышла 15 июля 2025 года эксклюзивно на ПК и уже успела завоевать признание поклонников классических стратегий. Новый контент обещает вдохнуть в игру второе дыхание, предложив ещё больше сражений, замков и коварных интриг, ради которых миллионы игроков когда-то влюбились в серию.