Тизер новой игры от создателей ремастера Stronghold намекает на возвращение Stronghold Crusader

Firefly Studios, разработчики ремастера Stronghold: Definitive Edition, представили тизер нового проекта. В коротком видео показаны пустынные ландшафты и загадочный замок, что породило слухи о переиздании Stronghold Crusader.

Официальный анонс должен состоятся уже сегодня, 20 января, но команда уточнила, что это не Stronghold: Unreal, а совершенно новый проект, над которым работает вторая команда внутри студии.

«Это нечто, чему мы невероятно рады и не можем дождаться, чтобы поделиться с вами!» — говорится в описании тизера. Разработчики добавили, что представленная атмосфера пустынь и жарких равнин отражает тематику новой игры.

В 2023 году Firefly Studios выпустила Stronghold: Definitive Edition — ремастер оригинальной стратегии 2001 года, который тепло приняли игроки и критики. Игра уже разошлась тиражом более 500 тысяч копий, что подтверждает интерес аудитории к серии.

Фанаты надеются, что новая игра станет обновлением Stronghold Crusader, одной из самых любимых частей франшизы. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать, вернутся ли легендарные сражения в пустынях на современные платформы.