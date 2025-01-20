ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stronghold Crusader 26.09.2002
Стратегия, Средневековье
9.2 896 оценок

Тизер новой игры от создателей ремастера Stronghold намекает на возвращение Stronghold Crusader

butcher69
Новости

Firefly Studios, разработчики ремастера Stronghold: Definitive Edition, представили тизер нового проекта. В коротком видео показаны пустынные ландшафты и загадочный замок, что породило слухи о переиздании Stronghold Crusader.

Официальный анонс должен состоятся уже сегодня, 20 января, но команда уточнила, что это не Stronghold: Unreal, а совершенно новый проект, над которым работает вторая команда внутри студии.

«Это нечто, чему мы невероятно рады и не можем дождаться, чтобы поделиться с вами!» — говорится в описании тизера. Разработчики добавили, что представленная атмосфера пустынь и жарких равнин отражает тематику новой игры.

В 2023 году Firefly Studios выпустила Stronghold: Definitive Edition — ремастер оригинальной стратегии 2001 года, который тепло приняли игроки и критики. Игра уже разошлась тиражом более 500 тысяч копий, что подтверждает интерес аудитории к серии.

Stronghold: Definitive Edition достигла важного рубежа, создатели культовой стратегии в восторге

Фанаты надеются, что новая игра станет обновлением Stronghold Crusader, одной из самых любимых частей франшизы. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать, вернутся ли легендарные сражения в пустынях на современные платформы.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
ZAUSA

Жаль, что ничего лучше первой части и
Stronghold Crusader разработчики не сделали. Могли бы в стиле фэнтези продолжить...

0