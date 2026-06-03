Гони, разрушай и жди крика "Снято!": анонсирован каскадерский автоэкшен Stuntman: Hollywood

Состоялся анонс новой динамичной аркады Stuntman: Hollywood. В отличие от традиционных автосимуляторов, где главной целью является приход к финишу первым, этот проект предлагает игрокам окунуться в мир масштабного кинематографа. Геймерам предстоит примерить на себя профессию голливудского каскадера, выполняющего сложнейшие автомобильные трюки на съемочной площадке. Игра разрабатывается для ПК и консолей.

Авторы отмечают, что при создании проекта вдохновлялись оригинальной серией Stuntman, а также культовыми экшен-аркадами вроде Burnout и Split/Second. Ключевой особенностью новинки стало официальное сотрудничество с компанией Universal Pictures: игрокам позволят поучаствовать в съемках сцен, вдохновленных такими известными франшизами, как «Форсаж», «Назад в будущее», «Рыцарь дорог», «Полиция Майами» и «Смертельная гонка». Транспортный парк предложит большое разнообразие — от мотоциклов и тяжелых внедорожников до школьного автобуса и легендарных авто вроде Машины времени или футуристичного KITT.

Геймплей Stuntman: Hollywood строго подчинен законам кинопроизводства. Прохождение разделено на фильмы, каждый из которых разбит на отдельные сцены-уровни со своими уникальными машинами и локациями. Во время дубля игрок находится под постоянным прессингом: время ограничено, а количество попыток на удачный кадр лимитировано. Прямо посреди заезда, пока вокруг взрываются декорации, режиссер отдает приказы: пустить машину в занос, пробить препятствие, увернуться от огня или проехать на двух колесах. Точность выполнения заданий до заветной команды «Снято!» — главный ключ к прохождению.

Следить за успехами своей каскадерской карьеры можно будет в специальном Гараже, который по мере прохождения визуально заполняется заработанными трофеями и сувенирами со съемочных площадок. Помимо основной кампании, в игре также будут доступны дополнительные режимы: каскадерские арены, съемки B-роллов (запасных планов) и работа в короткометражках.